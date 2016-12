Museum Arnhem heeft nieuwe kinderdirecteur

ARNHEM - Liv van der Aar (10 jaar) uit groep 7 van de Heijenoordschool in Arnhem is met ingang van 1 januari 2017 de nieuwe kinderdirecteur van Museum Arnhem. Donderdag bezocht Liv het museum om haar arbeidsovereenkomst te tekenen in de kamer van directeur Saskia Bak.

Liv heeft veel zin om de nieuwe functie te gaan vervullen en zij wil het museum leuker maken voor kinderen. "Ik wil graag dat er kunst in het museum is waar je iets bij kan maken of dat je aan mag raken. Ik vind het leuk om dingen in het museum te doen en ik denk dat andere kinderen dat ook leuk vinden."

De functie van kinderdirecteur is in het leven geroepen om kinderen te betrekken bij het ontwikkelen van het educatieve programma. In het komende jaar gaat Liv meedenken over het aanbod voor kinderen die met school het museum bezoeken. Met haar klas gaat ze het nieuwe aanbod uitproberen zodat het goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Verder zal ze meedenken over het vernieuwde museum en aanwezig zijn bij openingen en evenementen.

De eerste aanwezigheid van de nieuwe kinderdirecteur is tijdens de Winterspelen in het weekend van 7 en 8 januari 2017. Tijdens de Winterspelen kunnen families actief aan de slag in het museum tussen 11.00 en 16.00 uur.