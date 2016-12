Introdans sluit eerste helft jubileumseizoen met succes af

ARNHEM - Het Arnhemse moderne balletgezelschap Introdans bestaat dit theaterseizoen 45 jaar. Dit werd gevierd met de jubileumvoorstelling TUTTI, waarbij beide ensembles het toneel deelden en door Nederland en Duitsland reisden. De voorstelling heeft het publiek massaal naar het theater getrokken en zorgde voor vele uitverkochte zalen, jubelende recensies en laaiend enthousiaste publieksreacties.

In de periode rond kerst danst Introdans Kerstgala op 26, 27 en 28 december in Stadstheater Arnhem en op 29 december in Theater Orpheus. Ook deze voorstelling loopt storm, in Arnhem zijn slechts nog enkele kaarten beschikbaar.

'Groot succes'

Artistiek directeur Roel Voorintholt beschrijft TUTTI als zijn droomvoorstelling: "Het artistieke werk van Sidi Larbi Cherkaoui, Dimitris Papaioannou en Mauro Bigonzetti is van ongekend hoge waarde. Ik merk dat we met zijn allen in deze voorstelling geloven. En dit straalt over op ons publiek. Mond-tot-mond reclame heeft de rest gedaan."

De lovende reacties van publiek stromen nog steeds binnen. "Schitterend", "Ademloos gekeken", "Wat een heerlijke dansvoorstelling". TUTTI trok bijna 20.000 bezoekers. De voorstellingen van Introdans zijn meestal voor 65 procent gevuld. TUTTI overtrof alle verwachtingen en was goed voor 90 procent zaalbezetting.

Op naar 2017

Het dansseizoen is pas halverwege. Na Kerestgala kijkt Introdans vooruit naar de volgende première. Op 21 januari danst Introdans de familievoorstelling Hoera Voor Hans, een ode aan Nederlands grootste choreograaf Hans van Manen.

De voorstelling bestaat uit een selectie van drie toppers uit zijn omvangrijke oeuvre. Een maand later, op 17 februari, gaat Monumentaal in première, een dansvoorstelling vol monumentale choreografieën. Met werk van de 'grand old lady' van de Amerikaanse dans, Lucinda Childs, een publieksfavoriet van Jirí Kylián en een voor Nederland en Introdans nieuw ballet van Regina van Berkel belooft ook deze voorstelling een succes te worden.