Arnhemse flamencogitarist Maarten Pietersma lanceert cd

ARNHEM - Flamencogitarist Maarten Pietersma uit Arnhem heeft in eigen beheer een nieuwe cd afgeleverd, getiteld Tierra de la Esperanza.

De cd is geheel in Spaanse sferen gehuld, op de voorkant is dan ook een foto te zien van de beroemde Moorse wijk in Granada: het Albaicín met uitzicht op Sacromonte, de plek waar de zigeuners de flamenco hebben uitgevonden.

Alle twaalf composities zijn door Pietersma zelf geschreven en om de flamenco zo authentiek mogelijk te laten klinken heeft de Arnhemse gitarist ook de percussie en de palmas (handklappen) voor zijn rekening genomen.

Bezinning

Pietersma, die al op zijn negende jaar gitaar is gaan spelen vond richting en een vaste koers in de muziek toen hij op 27-jarige leeftijd flamenco leerde spelen. Toch is hij ook nooit zijn oude roots vergeten, en dat zijn de progressieve rock en de klassieke muziek.

Het belangrijkste doel in de muziek is volgens Pietersma om een soort bezinning in muziek te verkrijgen; muziek moet ook energie en 'soul' hebben, of Alma zoals ze in Spanje zeggen. In veel stukken op zijn nieuwe cd gaat de gitarist dan ook op zoek naar het scheppen van een bepaalde sfeer en bezinning.

Dromen

Een bijzonder stuk op de cd vormt Luna, het hoofdthema is naar zeggen van de gitarist gecomponeerd tijdens een van zijn dromen tijdens de slaap. De gitarist moest toen zeer snel opstaan om, nog half slapend, het nieuwe idee snel op te kunnen nemen zodat het niet werd vergeten.

Andere bijzondere stukken vormen de zelf geschreven Bossanova en een complete Rondeña (een flamencostijl).

Verkrijgbaarheid

De cd Tierra de la Esperanza is voor belangstellenden te verkrijgen en te beluisteren op zijn website en is eveneens verkrijgbaar bij de cd-winkel Kroese in Arnhem.



Website: www.maartenpietersma.com