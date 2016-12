Twee Arnhemse films genomineerd voor beste film van het jaar

De genomineerde film Ticking Away over een zonderlinge horlogemaker.

De genomineerde film Ticking Away over een zonderlinge horlogemaker.

ARNHEM - In stadsbioscoop Rembrandt in Arnhem is op 20 december om 20.30 uur de vierde editie van Arnhems Doek, een maandelijks open podium voor filmmakers en liefhebbers uit de regio. Van de in totaal zeven films zijn er twee van Arnhemse bodem.

Het gaat om Ticking Away van Michael Sawnarain en Exist van Klaas Arie Westland.

Alle maandwinnaars van dit event worden in verschillende provincies vertoond, zodat ook in elke regio een stem kan worden uitgebracht. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de ShortCutz Anual Award Ceremony op 23 januari in EYE te Amsterdam.

Stemmen kan op 20 december. Toegang is gratis.