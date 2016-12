Grootste hits Top 2000 krijgen vorm in Arnhem

ARNHEM - In de week voor Kerst staat Arnhem voor de zesde maal in het teken van het grootste radio- en muziekevenement van Nederland; de TOP 2000. Van 17 tot en met 23 december kan je genieten van events rond de 2000 mooiste popliedjes allertijden.

Café den Koopman en Café de Barron hebben samen de TOP2000 Raad je plaatje biertjes in het leven geroepen. Ze schenken elke dag een TOP2000 verrassingsbiertje dat naar een nummer verwijst. Welk nummer het beste bij dit heerlijke biertje past mag je komen proeven.

Speciaal voor de TOP2000 organiseren ze ook nog een programma met TOP2000 Karaoke, Sing Along & de funquiz.

Arnhemse Muziekhelden

Voor het eerst in de Arnhemse geschiedenis zullen de Arnhemse Top 2000 artiesten samen op een podium staan in Luxor Live. Dat betekent: optredens van The Shakers (Do You Remember), Hank The Knife & Jets (Guitar King) en Erik Mesie (Stiekem gedanst).

Entertainer Aristakes met veel Arnhems bloed zal de avond op zijn unieke manier afsluiten, terwijl DJ Tom Blomberg de optredens en vele Top 2000 - nummers op zijn onnavolgbare wijze aan elkaar draait.

Bekijk het hele programma van Arnhem op www.arnhemtop2000.nl en facebook.com/Arnhemtop2000.