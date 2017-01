Na het succes tijdens de Dag van de Arnhemsegeschiedenis op 15 october hebben de gebroeders Frans en Theo Brink opnieuw een expositie ingericht in het Sint Petersgasthuis aan de Rijnstraat 71 te Arnhem.

Oude ansichtkaarten van Arnhem, uitvergroot naar het formaat A4, geven een kijkje in de ziekenhuizen en in de zorg van Arnhem uit de jaren 20-30 van de vorige eeuw. Ook op en rondom de Markt, waar het gezag van Arnhem heerste, laten de beide broers Arnhem zien op oude ansichtkaarten. Het oude station uit de jaren 20 en de nieuwbouw van het station direkt na de oorlog laten zien welke veranderingen Arnhem heeft ondergaan. Tevens zijn oude herinneringen op ansichtkaarten te zien uit de Arnhemse binnenstad van zowel vanaf 1900 alsmede de jaren 50 van de 20e eeuw.

Het tijdschrift "Gelderland in Woord en Beeld" besteedde vanaf 1925 aan Arnhem als hoofdstad van Gelderland veel aandacht.

Wekelijks werd in koperdruk het nieuws uitgebracht van o.a. de opening van de Rijnbrug in 1933 en voorafgaand het fileleed jaren daarvoor in de Weerdjestraat richting de schipbrug. De oude haven, drijfijs nabij de schipbrug, trams bij de Zypsepoort en de grote watersnood in 1928 zien we eveneens op deze schitterend verzorgde expositie van oud beeldmateriaal van Arnhem.

Oude ansichtkaarten van Arnhem in het Sint Petersgasthuis van 13 januari t/m 31 maart 2017.

Gratis toegang: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Foto's Frans Brink