Schilderen met gevoel

Op 6 december was de opening van de expositie Intuïtief Schilderen bij Geniet in Het Bruishuis. De expositie is te bezoeken tot 16 december aanstaande. Bij deze expositie kun je het werk van Wilma Reuters, Ton Groenen en Angelina Hogenkamp-Roelofs, cursisten intuïtief schilderen, bewonderen. De begeleider is Laura Oostdam. Bij intuïtief schilderen leer met verschillende technieken je gevoelens te uiten om tot een geheel eigen werk te komen. Bij SWOA is er iedere woensdag van 14.00 – 16.00 uur een cursus Intuïtief Schilderen op de zesde verdieping van SWOA-locatie Het Bruishuis aan de Akkerwindestraat 1-019 in Arnhem. Neem voor meer informatie contact op met SWOA locatie Het Bruishuis 06 3949 5151.

SWOA

Wel zijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk vindt geeft energie en balans in je leven. SWOA stimuleert mensen te ontdekken wat ze nog wél kunnen en hun talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk uit het leven halen. Dát is waar SWOA voor staat.

Mensen kloppen om verschillende redenen bij SWOA aan. Minder alleen zijn, meer bewegen, andere mensen leren kennen, naar buiten kunnen, uitstapjes maken, zich nuttig maken voor de samenleving, creatief bezig zijn en meer in evenwicht komen.

www.swoa.nl