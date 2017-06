Kunstcafé 55+ in Presikhaaf: Dwarse kunst

Op 8 juni organiseert Kunstbedrijf Arnhem een Kunstcafé 55+ in het T-Huis Presikhaaf. Het thema is 'Dwarse kunst'.

ARNHEM - Kunstenaar Jeroen Jongeleen geeft een presentatie over zijn kunst. Hij is een bijzonder kunstenaar en behandelt de manier waarop wij omgaan met de publieke ruimte. Hoe zien we die? Hoe gaan we er mee om? Hoe kunnen we er invloed op uitoefenen? Hoe speelt kunst daar een rol in?

Jeroen werkt op verschillende manieren. Hij schildert, maakt een beeld of filmt. Hij beoefent zijn kunst op eigenzinnige wijze. Zo rende hij een denkbeeldige lijn van zijn studio in Rotterdam naar zijn expositie in Berlijn. Dwarse liedjes De presentatie wordt afgewisseld met livemuziek door Rogelio. Hij zingt en speelt op zijn gitaar een aantal 'dwarse liedjes' van onder anderen Boudewijn de Groot.

Praktische informatie

Datum: donderdag 8 juni 2017 Tijd: 10.00 – 11.30 uur Locatie:T-HUIS, Laan van Presikhaaf 3, Arnhem Kosten: Toegang gratis, koffie of thee € 4,- Aanmelden niet nodig. Voor wie: In kunst geïnteresseerde 55-plussers Meer informatie Voor meer informatie: ineke.tegelaar@kunstbedrijfarnhem.nl of 06 – 83022817. Onze activiteiten staan ook op www.kunstbedrijfarnhem.nl/55plus