Kijken, Kijken, Kopen

Op zondag 2 april organiseert World Street Painting het evenement 'Kunstenaar voor één dag' tijdens de eerste Kijken, kijken, Kopen in Arnhem. Jong en oud is welkom om zijn of haar creativiteit te laten zien in een unieke groepstekening in het thema van het World Street Painting Festival 2017; Nature.

'Kunstenaar voor één dag'

Tijdens het evenement 'Kunstenaar voor één dag' maken we een van 13.0 u. tot 1700 u. een groepstekening in de Koningsstraat in het thema Nature. Kinderen en volwassenen, ervaren en onervaren tekenaars, iedereen is welkom. Bij Nature kun je oneindig veel dingen bedenken om te tekenen. Hester van de Grift staat voor je klaar om je te helpen hoe je jouw ideeën op de grond tot leven kunt laten komen. Extra leuk is dat alle losse tekeningen aan het eind van de dag één groot uniek kunstwerk voor de stad vormen. Dit levert te gekke plaatjes op!

Kijken, kijken, kopen

Arnhem krijgt er dit voorjaar een nieuw evenement vol culturele verassingen bij: Kijken, kijken, kopen. Tijdens deze unieke koopzondag op 2 april worden de winkels in de binnenstad een podium voor allerlei korte, bijzondere, theatervoorstellingen, dansvoorstellingen, muziekoptredens, cabaretvoorstellingen, circusacts en poëzievoordrachten. Tijdens Kijken, kijken, kopen komen commercie en cultuur op een nieuwe manier samen die alles in zich heeft om een mooie traditie te worden.

World Street Painting Festival

Bezoekers kunnen op 8 en 9 juli 2017 de 3D straatkunst in de binnenstad van Arnhem bewonderen tijdens de vierde editie van het World Street Painting Festival. Met ruimtelijk inzicht, fantasie, krijtjes en een stukje straat maken de internationale kunstenaars in de week voorafgaand aan het festival kunstwerken waar het publiek gratis en gewoon op straat in kan stappen. Voor het echte 'wauw' effect moet de bezoeker door een lens (van een artiest of je eigen camera) kijken. Dan komen de 3D tekeningen pas echt tot leven. Het evenement is geschikt voor jong en oud. Na het festival zijn de kunstwerken nog te zien tot en met zondag 3 september.

Teken je mee op 2 april? Schrijf je hier in!

Blijf op de hoogte via het Facebook Event

Meer informatie:

Worldstreetpainting.nl

Facebook.com/worldstreetpainting

Intstagram.com/worldstreetpainting