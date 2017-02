Inzameling oud papier door Harmonie Unisono Velp

VELP- Zaterdag 11 februari wordt door vrijwilligers van Harmonie Unisono het oude papier opgehaald in een deel van Velp zuid.

Opbrengst

De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor de muziekopleiding van de vereniging.

Voor informatie over Harmonie Unisono Velp kunt u terecht op www.unisono-velp.info

Inzamelgebied

Het inzamelgebied is tussen de President Kennedylaan, de spoorlijn, Biljoen en de snelweg A348. Tevens wordt het papier opgehaald in de volgende straten in de 'rivierenwijk'; Scheldestraat, Rijnstraat, Dulkeshofstraat, Waalstraat, Maasstraat en Merwedestraat.

De containers kunnen 's morgens vóór 9:00 uur worden klaargezet met het handvat naar de straat.