Vrijwilligersvacature van de week

Top-per gezocht

Wil jij een dagdeel per twee weken op stap met een basisschoolkind om leuke activiteiten te ondernemen? Je bent een maatje, supporter voor het kind. Het gaat voornamelijk om het samen dingen ondernemen: knutselen, museumbezoek, fietsen etc. De doelgroep bestaat uit kinderen die baat hebben bij een externe impuls, maar die niet in een (intensief) hulpverleningstraject zitten. Doel van het project is het kind kansen bieden op positieve en stimulerende ervaringen, waardoor sociale vaardigheden verder worden ontwikkeld en het zelfbeeld een positieve impuls krijgt. Een kind wordt in principe voor één jaar gekoppeld aan een maatje. We starten weer vanaf maart 2017. We vragen je bereid te zijn je voor een jaar te verbinden aan TOP! Daarnaast vragen we betrokkenheid en ook een zekere afstand. De inhoud hiervan is voor elke vrijwilliger natuurlijk anders. Zelf haal je veel uit de eenvoud van het concept en het belang van de impact voor het kind. Je tweede IK leren kennen. Blikverruiming.... het is dat wat vrijwilligers vaak zeggen. Aanmelden? Neem dan contact op met Carla Rosink, (026) 44 58 184 of via c.rosink@rijnstad.nl

Algemene Informatie over vrijwilligerswerk

Website: www.vrijwilligerscentralearnhem.nl. Daar vindt u o.a. een vacaturebank met een overzicht van de vacatures in Arnhem en omgeving.

Persoonlijk advies: U kunt een afspraak maken met één van de medewerkers van de vrijwilligerscentrale. Bel naar (026) 44 22 833 of stuur een e-mail naar info@vrijwilligerscentralearnhem.nl

Vrijwilligerscentrale Arnhem, voor al uw vragen over vrijwilligerswerk

Foto Zefanja Hoogers