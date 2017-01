Zilver en brons op NJJK voor Bridget Vermeer uit Arnhem van EZ&PC

Arnhem – In het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion te Eindhoven vonden van donderdag 26 januari t/m zondag 29 januari 2017 de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen Korte Baan plaats. De prestaties van de 11-jarige Bridget Vermeer van EZ&PC waren van grote klasse en goed voor zilver én brons.

Bridget behoorde met haar inschrijftijden zowel op de 400M als op de 800M vrije slag tot de favorieten en maakte die status helemaal waar.

Donderdagochtend zwom ze een indrukwekkende race op de 400M vrije slag, waarbij ze gedurfd van start ging en halverwege zelfs een persoonlijk noteerde op de 200M. Een spannende race resulteerde in een prachtige tijd van 5.04.34 en een bronzen medaille.

Het resultaat op de 400M zorgde voor extra vertrouwen in haar favoriete afstand nl. de 800M vrije slag. Bridget startte opnieuw met lef en is bovengemiddeld goed in staat om een afgesproken tempo lang te kunnen handhaven. Ze zag haar inspanningen beloond met zilver en een formidabele tijd van 10.27.26.

Voor zaterdag was de doelstelling om een flink persoonlijk record te zwemmen op de 200M wisselslag, dat zou resulteren in een opmars op de ranglijst waar Bridget als 25e geklasseerd stond. Een zeer pittige start en een uitstekend vervolg resulteerden in een mega PR van 2.48.26, goed voor een 10e plaats.

Zondag zorgde Bridget voor een waardige afsluiting door als 7e van Nederland te eindigen op de 200M vrije slag in het zoveelste nieuwe persoonlijke record van 2.25.90.



Foto: Kees-Jan van Overbeeke