4 dagen feest bij De Dolbotters!

Westervoort – Vanaf zaterdag 25 februari is het 4 dagen feest bij carnavalsvereniging De Dolbotters in Westervoort. In de feestburcht "Zalencentrum Wieleman" vinden dan de 4 dolle dagen plaats.

De Dolbotters biedt feestvierend Westervoort een bomvol, spectaculair programma met veel optredens van Nederlandstalige artiesten. Django Wagner, Stef Ekkel, John West, William Bonne en Joey Hartkamp zullen de feestburcht van De Dolbotters op zijn kop zetten tijdens het carnaval. Maar er is meer muzikale omlijsting. Ook DJ Robert Pouwels, DJ Perfect Sound en de spectaculaire coverband Millstreet zijn aanwezig.

(Dol)darpse Moandag, 27 februari 2017, laten de Westervoortse talenten Roy Wilting, Dj Tim, Maureen Vink, Arjan Koenen en Lorraine Noordhuizen,Wieleman bruisen waardoor iedereen het Westervoort-gevuul de rest van het jaar zal voelen!

De kaartverkoop is inmiddels gestart. Hierbij is de passe-partout terug van weggeweest. Deze geeft recht op toegang tot alle 4 de carnavalsavonden in Zalencentrum Wieleman en levert een voordeel op van minimaal 11 euro. Alle kaarten zijn verkrijgbaar via de website van De Dolbotters (www.dedolbotters.nl/kaartverkoop/), bij Zalencentrum Wieleman of aan de deurkassa. Voor alle kaarten geldt OP=OP.

Meer informatie over carnavalsvereniging De Dolbotters kunt u vinden op www.dedolbotters.nl op Facebook www.facebook.com/dedolbotters en via Twitter: @dolbotters.