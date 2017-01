Topsport Gelderland viert tienjarig bestaan

Topsport Gelderland bestaat in 2017 tien jaar en dat laat men niet ongemerkt voorbij gaan. De organisatie die zich inzet voor het ontwikkelen en faciliteren van Gelderse sporttalenten gaat dit jaar een aantal extra activiteiten ontplooien. "We willen daarmee het succes van de afgelopen tien jaren onderstrepen, maar ook juist laten zien wat we nu eigenlijk allemaal doen en willen doen", aldus directeur Gudo Kramer. Een hoogtepunt in het tienjarig bestaan moet een nog nader in te vullen evenement worden in de lente of zomer.

Kramer zag Topsport Gelderland in een decennium tijd uitgroeien tot een goed functionerende organisatie. "Duizenden sporters hebben in de afgelopen tien jaar een steuntje in de rug gekregen van ons. Vaak op individuele basis en in toenemende mate vanuit de steun die wij geven aan bondsprogramma's, waar de sporters deel van uitmaken. Dat willen wij graag blijven doen, maar bovenal willen we ook kijken hoe en waar we nog meer steun kunnen bieden."

Werken aan invulling programma

Aan het later dit jaar georganiseerde evenement in teken van het tienjarig bestaan van Topsport Gelderland wordt achter de schermen al nadrukkelijk gewerkt. "Maar een exacte invulling maken we pas later bekend", vertelt Kramer. "Het wordt een programma waarin plaats is voor al onze doelgroepen, maar ook de toekomst van de sport en de partners waarmee we samenwerken. Voor ieder wat wils dus." Buiten het evenement zijn een op te zetten 'Gelders tiental' en het lanceren van middelen om sporters en andere partijen te informeren speerpunten tijdens het jubileumjaar.