Stedelijk Gymnasium Arnhem behaalt 13e plek op 19e landelijke finale NK Debatteren voor Scholieren

Arnhem - Afgelopen zaterdag 21 januari kwam het Stedelijk Gymnasium Arnhem in actie op de 19e finale van het NK Debatteren voor Scholieren op de Universiteit Utrecht. Het debatteam greep naast de titel Nederlands Kampioen en heeft uiteindelijk de 13e plek behaald. Uiteindelijk ging na een zinderend finaledebat tegen het Christelijk Lyceum Zeist het Utrechts Stedelijk Gymnasium voor de vierde keer op rij welverdiend met de winst naar huis. Volgens de jury was het een waardig finaledebat; hoewel het Christelijk Lyceum Zeist door de jury werd gecomplimenteerd met de goede presentatie gaf de sterke argumentatie van het Utrechts Stedelijk Gymnasium de doorslag.

Het NK Debatteren voor Scholieren is de grootste scholierencompetitie voor de bovenbouw havo/vwo en wordt sinds 1998 jaarlijks georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut. "Door te debatteren ontwikkelen leerlingen vaardigheden die essentieel zijn voor de 21ste eeuw. Zelfvertrouwen, presenteren, mondelinge taalvaardigheid en kritische denkvaardigheid zijn kwaliteiten waar ze hun hele leven lang profijt van hebben", aldus voorzitter Roderik van Grieken.

Op zaterdag 21 januari bood Universiteit Utrecht het podium aan 400 havo/vwo-scholieren om elkaar verbaal te lijf te gaan. Maanden is geoefend en gezweet om tot de debattop door te dringen en de 32 beste scholen behaalden deze landelijke finale. Het Utrechts Stedelijk Gymnasium heeft met het winnen van de titel na de drie voorrondes en de finale 123 scholen achter zich gelaten.

Partnerschap

Als partner van het NK Debatteren voor scholieren juicht de Universiteit Utrecht het toe dat scholieren naast hun school aan extra activiteiten deelnemen die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast hebben 20 honoursstudenten van de universiteit tijdens de voorrondes gejureerd en hebben ze mede bepaald welke scholen in het finaledebat komen te staan.

Verschillende standpunten

De scholieren bereiden een deel van de stellingen van te voren voor, maar horen pas vlak voor het debat of zij voor- of tegenstander moeten zijn. Hierdoor leren zij zich verplaatsen in beide posities. Ook volgden ter plekke 2 improvisatiestellingen: deze werden minuten voor de debatronde bekend gemaakt.



De scholieren hebben gedebatteerd over de volgende voorbereide en improvisatiestellingen:

· Ontwikkelingshulp moet alleen aan lokale bedrijven worden verstrekt

· De publieke omroep moet minstens twee uur per week zendtijd bieden aan extreme standpunten

· Mensen die door automatisering hun baan verliezen, hebben recht op een basisinkomen (finalestelling)

· De wereld is beter af zonder Facebook *

· Stemmen moet voortaan gebeuren door het invullen van een vragenlijst *

*Improvisatiestelling



Succesformule

De missie van het Nederlands Debat Instituut is om de nieuwe generatie te ontwikkelen in mondelinge taalvaardigheid en kritische denkvaardigheid. Met succes, elk jaar neemt de achterban toe: bij de start van de organisatie achttien jaar geleden werd op scholen niet of nauwelijks gedebatteerd, maar inmiddels is debatteren als lesmethode erkend en gevierd door docenten, leerlingen en wetenschappers. Scholen omarmen ons initiatief als onderdeel van spreekvaardigheid (Nederlands) of burgerschap (Maatschappijleer). Jaarlijks doen meer dan 500 scholen met de debatactiviteiten van het Nederlands Debat Instituut mee.