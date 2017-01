Arnhemse kunstenaar Casper Verborg in Museum Arnhem

Museum Arnhem start een nieuwe editie van het Gelders Balkon: een podium in Museum Arnhem voor aan Gelderland gerelateerde kunstenaars of kunstinitiatieven. Vanaf vrijdag 27 januari is het werk van Arnhemse kunstenaar Casper verborg onder de titel the pink elephant te zien op het Gelders Balkon. Te zien is een selectie werken die de afgelopen twee jaar is ontstaan. Onlangs ontving Casper Verborg de prestigieuze Sieger White Award 2016. Bij de tentoonstelling verschijnt de monografie the pink elephant met tekstbijdragen van Nanda Janssen, Sabine Winters en Casper Verborg en vormgeving door Harald Slaterus. Op zondag 5 februari van 15:00 tot 16:00 uur vindt de boekpresentatie plaats. Aanmelden via rsvp@museumarnhem.nl. Meer informatie: www.museumarnhem.nl.