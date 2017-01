Daniël Youssef overtuigd Haagse politici over de strijd tegen extreme armoede

ARNHEM—Daniël Youssef (18) is geselecteerd om mee te doen met het prestigieuze ONE Jeugdambassadeursprogramma. Donderdag 19 januari is het programma gestart met workshops en met lobbygesprekken in de Tweede Kamer.

Van vroeg tot laat zijn ONE Jeugdambassadeurs in de Tweede Kamer geweest om te spreken met (kandidaat-)Kamerleden van de verschillende politieke partijen, van de SP en GroenLinks tot D66 en het CDA. Vanwege de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen hebben de ONE Jeugdambassadeurs zich voorgenomen om dit jaar de wereldwijde strijd tegen extreme armoede op de politieke agenda te krijgen en te houden. Daarom hebben ze in deze gesprekken de Haagse politici gevraagd te beloven dat ze de komende jaren willen bijdragen aan het beëindigen van extreme armoede in de wereld. En dat is goed gelukt, met een mooie oogst van 19 ondertekende verklaringen in een dag!

Alle verkiesbare kandidaten van de huidige politieke partijen zullen door de ONE Jeugdambassadeurs tot aan 15 maart - de dag van de verkiezingen - gevraagd worden de verklaring te ondertekenen. De beelden hiervan en de verhalen hierover en verdere informatie over wat mensen zelf kunnen doen, zijn tot aan de verkiezingen te vinden via www.one.org/ONEVoteNL