Hoe kan ik 'videobellen' met mijn smartphone?

"Ik zie steeds vaker mensen met beeld en geluid contact maken met anderen. Ik heb kleinkinderen die verder weg wonen en ik zou ze zo graag ook via mijn telefoon of tablet willen zien. Kunt u mij vertellen hoe ik dit kan doen?" Meneer de Wit

SANNE GEEFT ADVIES -"Beste meneer de Wit, bedankt voor uw vraag! Het contact maken met beeld en geluid noemen wij 'videobellen'. En inderdaad, steeds meer mensen doen dit. Er zijn verschillende programma's beschikbaar, het is gratis en u heeft naast audio dus ook de optie om uw kleinkinderen te zien. Ik help u graag verder!"

Skype



Skype is het bekendste programma en maakt het eenvoudig om via internetandere Skype-gebruikers, met of zonder beeld, te bellen. Je maakt hiervoor gratis een account aan en voegt je contacten toe.

Uiteraard is er ook een app voor, die makkelijk te installeren is. Ik ga dit samen met u regelen.

FaceTime



Een ander populair programma is FaceTime. Deze gratis dienst is van Apple. Met FaceTime kunt u via internet, video- en audiogesprekken voeren met andere Apple-gebruikers. Het is vergelijkbaar met Skype, maar werkt alleen op Apple-apparaten. De app staat automatisch op iPhones en iPads. Ik zal u uitleggen hoe dit werkt. Met videobellen bent u optimaal verbonden met uw (klein)kinderen en kunt ze ook nog eens zien tijdens het gesprek. Veel plezier!

