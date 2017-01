Groenhorst Velp naar Skills wedstrijd Etaleren

Jikke Hende, student Styling & Design van Groenhorst Velp gaat zich mengen in de strijd voor de Skills vakwedstrijd Etaleur 2017. Op 25 januari aanstaande gaat ze in Utrecht de strijd aan met negen stylisten van andere scholen in het land. De besten gaan naar de landelijke Finale in Amsterdam.

Hoe kun je een product laten opvallen? Er is zo veel om ons heen dat we het vaak niet meer zien. Het is aan stylisten om iets speciaals te bedenken zodat een product opvalt. Ze gaan aan de slag met kleur, licht, letters en allerlei verschillende gereedschappen en materialen. Met hun aanleg voor tekenen en originele ideeën bedenken ze verrassende presentaties. Ellis Rexwinkel, coach van Jikke en docent Styling & Design van Groenhorst Velp heeft er in ieder geval veel zin. Ze is erg benieuwd hoe Jikke het er in deze wedstrijd vanaf gaat brengen, zeker omdat het de eerste keer is dat we ons gaan meten met anderen op het gebied van styling.

Ervaring op Skills

Groenhorst Velp heeft al meerdere studenten geleverd voor de Skills vakwedstrijden Tuinaanleg en Bloembinden. In Seoul (2010), Brazilië (2015) en Zweden (2016) werden we respectievelijk; eerste van de wereld, vierde/veertiende van de wereld en negende van Europa. Tijdens de open dag wordt er veel informatie over de Skills gedeeld met de bezoekers.

Open dag

Vrijdag 20 januari van 18.00-21.00 uur en zaterdag 21 januari van 10.00-13.00 uur opent Groenhorst Velp MBO haar deuren voor studenten en belangstellenden die informatie over de mbo-opleidingen willen.

Iedereen is welkom in onze nét verbouwde school.

WorldSkills Netherlands

Met Skills Heroes benadrukken stichting WorldSkills Netherlands, de mbo-scholen, brancheorganisaties en het Ministerie van OCW het belang van vakmanschap. Naast Skills Heroes organiseert WorldSkills Netherlands ook vakwedstrijden voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool (Skills Juniors) en vakwedstrijden voor vmbo'ers (Skills Talents). WorldSkills Netherlands begeleidt ook Team Nederland naar EuroSkills en WorldSkills, de Europese en wereldkampioenschappen voor beroepen.