Syrische Arnhemmer zamelt spullen in voor vluchtelingen

Amir, een 22-jarige Syriër uit Arnhem, zamelt spullen en kleding in voor vluchtelingenkampen in Griekenland. Via zijn facebookpagina "Amir zamelt in voor Griekenland" roept hij iedereen in Nederland op om verzamelpunten op te richten en spullen te doneren. Het streven is voor het eind van de maand minimaal een container te vullen. In twee dagen tijd zijn er al in zeven verschillende steden door heel Nederland verzamelpunten geopend. In diverse andere steden wordt er gezocht naar een locatie. De spullen zullen in samenwerking met stichtingen Impact Nomads en Gain getransporteerd worden naar de hulpbehoevende vluchtelingen.



De actie kwam in een stroomversnelling nadat Who Cares (initiatief van de wereldwijde humanitaire organisatie Care) een filmpje maakte van zijn brief met de vraag om hulp bij zijn idee, en deze viral ging op facebook. Uit diverse hoeken wordt hulp aangeboden, waaronder door organisaties als Impact Nomads, Gain en Doneer je Deken.



Amir, nu 1,5 jaar in Nederland, legt uit: "Ik heb zoveel hulp gehad toen ik in Nederland kwam. Hulp ontvangen werkt aanstekelijk, ik wil nu zelf iets goeds doen. Mijn landgenoten en vele anderen zitten in een verschrikkelijke situatie. Ze hebben nú hulp nodig. Daarnaast hoop ik dat dit geluid zich verspreid en dat de politiek actie gaat ondernemen."



Samen met een groep vrienden bemant Amir de locatie in Arnhem. Dagelijks zijn er updates te zien op de facebookpagina met de stand van zaken. Naast dat er om spullen gevraagd wordt, is er ook geld nodig om het transport te bekostigen. Doneren kan daarom op NL82TRIO 0391 0399 97 op naam van Arnhem voor Vluchtelingen onder vermelding van "Amir".