Waar zijn de metselaars van de toekomst?

Op 19 en 20 januari a.s. vormt Revabo Oosterbeek in Oosterbeek het eerste regionale wedstrijdterrein voor metseltalent in de dop. Op weg naar eeuwige roem maken de deelnemers, 4e jaars VMBO leerlingen Bouwtechniek, kans op een plek in de landelijke finale van het NK Metselen 2017.

Met het NK Metselen promoot de Nederlandse baksteenindustrie al decennialang initiatiefnemer van dit evenement, het metselonderwijs en bevordert het goed vakonderwijs. De bouw kan nieuw metseltalent nog steeds prima gebruiken.

Regionale voorronden

Het NK Metselen 2017 kent elf regionale voorronden waar de deelnemers zich kunnen kwalificeren voor de landelijke finale eind maart in Goes. De aantrekkende bouw vertaalt zich nog niet naar een groter aantal wedstrijddeelnemers. De deelnemende metselleerlingen, 4e jaars vmbo, stroomden in op een moment dat de bouw nog midden in crisis zat.

Regionale voorronden zijn er, na Heerhugowaard en Oosterbeek gelijktijdig, in Utrecht tijdens de Bouwbeurs 2017 en in Sappemeer, Deventer, Leeuwarden, Nieuwleusen, Veldhoven, Nunspeet, Breda en Rosmalen. In alle gevallen worden de voorronden gecombineerd met Open Dagen van de betreffende Bouwopleidingsbedrijven.

De start van de eerste voorronde van het 65 NK Metselen is om 08.30 uur bij Revabo Oosterbeek, Pastoor Bruggemanlaan 33a in Oosterbeek.



Finalisten naar Goes

De 12 beste deelnemers uit de regionale voorronden nemen het tegen elkaar op tijdens een driedaags metsel-evenement in Goes. Deze finale wordt door KNB georganiseerd in nauwe samenwerking met Bouwmensen Zuid-West te Goes.

Op vrijdagmiddag 31 maart a.s. wordt het hoogst haalbare uitgereikt aan de landelijke winnaar van het NK Metselen 2017: De Zilveren Troffel.

65, maar niet met pensioen

Maar liefst 65 jaar na het eerste NK Metselen is de Nederlandse baksteenindustrie nog steeds vol enthousiasme om jongeren het metselvak te laten leren. De georganiseerde Nederlandse baksteenindustrie werkt daartoe via branchekoepel KNB intensief samen met onderwijsgeledingen op VMBO en MBO-niveau en met koepels voor de algemene bouw en de gespecialiseerde aannemerij.

Met de wedstrijden wordt beoogd de instroom naar de metselopleidingen te stimuleren en de kwaliteit van het vakmanschap te bevorderen.

Meer informatie en bezoek

Informatie over de wedstrijdlocaties, het verloop van de wedstrijden en over de deelnemers resp. winnaars is te vinden op www.metselwedstrijden.nl. Bezoekers aan de regionale voorronden van het NK Metselen zijn meer dan welkom op de tweede wedstrijddag.

KNB

De 65e editie van het Metselkampioenschap wordt georganiseerd door de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB). KNB behartigt de belangen van nationale in multinationale fabrikanten van gebakken kleiproducten voor de bouw: metsel- en straatbaksteen, keramische binnenmuursteen, dakpannen, wand- en vloertegels en raamdorpels. De sector biedt werkgelegenheid aan ca. 2.500 personen en realiseert jaarlijks een omzet van ca. 500 miljoen Euro (2016).