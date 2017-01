Rock 'N Roll Jonkies zoekt jonge bandjes

Kids 'n' Billies organiseert ook dit jaar Rock 'n' Roll Jonkies. Rock 'n' Roll Jonkies is een talentontwikkelingsproject dat begeleiding, coaching en een podium biedt voor jonge bands met muzikanten t/m 18 jaar. De deelnemers krijgen workshops, professionele coaching en begeleiding om zichzelf als muzikanten én entertainers verder te ontwikkelen.

De deelnemende bands worden door professionals uit de muziekwereld begeleid naar hun vaak eerste optreden en maken kans om direct door te stoten naar een optreden op het hoofdpodium van het Kids 'n' Billies Festival en andere festivals en podia in de regio Nijmegen, Arnhem en de Achterhoek.

Afgelopen jaren hebben bands als Medicine Maze, Meryn Bevelander Band en Shaemless via Rock 'n' Roll Jonkies opgetreden op o.a. het Kids 'n' Billies Festival, Nijmeegse Muziek Op Straat, Park Open, De Kaaij, Valkhof Festival en Festival Op 't Eiland en hebben mee kunnen doen aan projecten als GigTrigger, Panda Bookings en Eurorock.

Meedoen is altijd winnen, en ook dit jaar hebben we weer een hoop leuke dingen te verdelen, waaronder optredens, studiotijd, fotoshoots en een aantal verrassingen.

Deelnemers worden muzikaal gecoacht door professionele bandcoaches. Er wordt gewerkt aan een betere podiumpresentatie, er wordt geleerd hoe je een goede soundcheck doet, er worden tips en tricks gegeven over hoe je je nummers nog beter kunt laten klinken op het podium en er worden workshops gegeven over de promotie van je band, de weg vinden in de popmuziekwereld, hoe je optredens regelt en wat daar allemaal bij komt kijken. De bandcoaches staan klaar om alle vragen die je band heeft te beantwoorden.

Rock 'n' Roll Jonkies vindt dit jaar plaats in Trianon in Nijmegen en in Willemeen in Arnhem. De deelnemers worden verdeeld in twee groepen. De bandcoachdagen vinden plaats op 26 februari, 26 maart en 13 mei in Trianon met optredens op 30 april in Trianon in Nijmegen en op 19 februari, 19 maart en 7 mei met optredens op 23 april in Willemeen in Arnhem.

Het Kids 'n' Billies Festival waar een van de Rock 'n' Roll Jonkies mag schitteren op het hoofdpodium is op 17 juni 2017 in Openluchttheater De Goffert in Nijmegen.

Rock 'n' Roll Jonkies wordt georganiseerd door Kids 'n' Billies i.s.m. Stoneage Culturele Producties en Educatie, Proovoo Producties, De Lindenberg Pop & Rock, Trianon en Willemeen en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente Nijmegen, het VSB fonds en het Rabobank Coöperatiefond Rijk van Nijmegen.

www.facebook.com/rocknroll.jonkies

www.kidsnbillies.nl.

Bands met muzikanten t/m 18 jaar, die hun talent willen laten zien, willen leren van andere muzikanten, samen een goede tijd willen beleven en kans willen maken op een aantal prachtige festivaloptredens en nog veel meer kunnen zich inschrijven voor Rock 'n' Roll Jonkies door vóór 10 februari 2017 een mail te sturen naar rocknroll.jonkies@gmail.com.