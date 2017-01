Traumaheli maakt landing

ARNHEM - Foto's en tekst ingezonden door Marcial Eilers: "Wegens een medische noodsituatie aan de graslaan 114 heeft de traumaheli een knappe landing gemaakt op de Malburgse Banddijk pal naast de oprit van de John Frostbrug. Vanuit de wijk kwamen mensen deze bijzondere gebeurtenis bekijken. In het verleden verkoos de traumaheli het parkeerterrein bij de Rijnhal als landingsplaats. De heli is zonder patiënt in het schemer weer vertrokken." Marcial Eilers stuurde deze foto's in naar redactie.ak@persgroep.nl.

