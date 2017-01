Winterse start eerste Parklopen

De eerste Parklopen in Park Lingezegen kende een zonnige start in winterse sferen. Zaterdagavond was nog een verwoede poging gedaan het parcours ijsvrij te krijgen met een extra strooironde maar zondag lag er weer een keurig, goed te belopen sneeuwdek. Met 150 deelnemers overtrof de opkomst alle verwachtingen.

Het voelde voor velen wat onwennig. Op zondagmorgenvroeg gaan wandelen of hardlopen in matige vrieskou en met een licht sneeuwdek. De organisatie stelde vooraf nogmaals dat genieten belangrijker was dan proberen een snelle tijd te klokken. "Zo'n eerste keer loopt iedereen een PR", kreeg Henk Bruggeman van DE LOPER meteen de lachers op zijn hand. Namens Park Lingezegen vertelde parkdirecteur Jan Willem Kamerman blij te zijn met het initiatief om steeds opnieuw mensen te enthousiasmeren naar Park Lingezegen te komen.

Dick Leseman nam de warming up voor zijn rekening en meteen daarna vertrokken de deelnemers voor een mooie ronde van 3 kilometer. Even later was de jeugd aan de beurt om 1 kilometer hard te lopen. Een lange stoet van lopers en wandelaars gaf het Romeinse lint kleur tegen de achtergond van een strakblauwe lucht en een stralend witte, besneeuwde berm. Het was puur genieten.

Veel deelnemers genoten achteraf van het beroemde appelgebak van De Landerij in combinatie met warme chocomel of koffie. Ze hadden het dik verdiend.

Parklopen is voor iedereen; jong, oud, wandelaar, Nordic Walker, hardloper of wheeler. Dat is de formule die Parklopen zo populair maakt. Parklopen is gratis. Inschrijven kan via www.parklopen.nl/parklingezegen. Je dient zelf je startnummer te printen. Parklopen start iedere derde zondag van de maand om 09:30 uur vanaf Landerij De Park, De Park 12 (in Park Lingezegen) in Elst.

Foto's: Patrcick van de Bragt DE LOPER