Gratis instaprondleidingen in Erfgoedcentrum

Wegens succesvolle eerdere edities van het project KIJKwijzers in Museum Arnhem ging er in het Erfgoedcentrum ook een team KIJKwijzers in opleiding. Inmiddels zijn de enthousiaste 60-plussers klaar om hun eerste instaprondleiding te geven en staan zij te popelen om bezoekers meer te vertellen over de geschiedenis van Gelderland. Aanstaande vrijdag 20 januari vindt om 11:00 uur de allereerste instaprondleiding plaats en op zondag 22 januari om 14:00 uur vindt de tweede plaats. Daarna staan de KIJKwijzers wekelijks op vrijdag om 11:00 uur en op zondag om 14:00 uur klaar om bezoekers mee te nemen langs de rijke collectie van het Erfgoedcentrum. Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis.