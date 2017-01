Nominatie Consulaat van de Verdraagzaamheid

De stichting Paleis van de Verdraagzaamheid heeft SWOA genomineerd voor de verkiezing Consulaat van de Verdraagzaamheid 2017 voor haar inzet aan roze ouderen (LHBT). Er zijn in totaal zes organisaties genomineerd voor deze prijs. Paleis van de Verdraagzaamheid streeft naar meer verdraagzaamheid in de samenleving. Een samenleving waarin mensen elkaar de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn en waarin iedereen de vrijheid heeft om gelukkig te zijn. Het doel van de stichting is om een podium te bieden voor alle goede initiatieven van de winnaars en overige kandidaten. Je kunt tot en met donderdag 19 januari je stem uitbrengen op www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl.



Achtergrondinformatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

De stichting Paleis van de Verdraagzaamheid stelt zich als doel het bevorderen van de verdraagzaamheid. Zij doet dit onder andere door initiatieven die de verdraagzaamheid bevorderen, voor het voetlicht te brengen.

www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl



SWOA

Wel zijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk vindt geeft energie en balans in je leven. SWOA stimuleert mensen te ontdekken wat ze nog wél kunnen en hun talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk uit het leven halen. Dát is waar SWOA voor staat.

Mensen kloppen om verschillende redenen bij SWOA aan. Minder alleen zijn, meer bewegen, andere mensen leren kennen, naar buiten kunnen, uitstapjes maken, zich nuttig maken voor de samenleving, creatief bezig zijn en meer in evenwicht komen.

www.swoa.nl