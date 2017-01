Easyslim.nu opent in Arnhem!

ARNHEM - Veel mensen willen afslanken, maar dat valt vaak niet mee in ons drukke leven. Tijdgebrek, luxe en sociale gelegenheden die onlosmakelijk verbonden zijn aan 'gezellig wat eten en drinken' bepalen steeds meer onze slechter wordende eetgewoontes.

Sinds augustus 2015 hebben Reinier en Ilona Venema een vestiging van Easyslim.nu, als vierde franchisenemer van de succesvolle formule. Reinier: "Met een enthousiast team behandelen en begeleiden we in Apeldoorn de hele week vele mannen en vrouwen om hun doel te bereiken. Voor de een is dat afslanken voor de ander minder cellulite. Ook behandelen we veel mensen die meer spieren en een strakkere huid willen." Daarnaast geven we voedingstips om mensen goed op weg te helpen.

Door de toenemende vraag uit Arnhem hebben wij besloten om ook in Arnhem een Easyslim.nu te starten, Vanaf 16 januari openen wij onze deuren! Met heel veel plezier staan wij klaar om je te adviseren, te begeleiden en te stimuleren om zo samen het doel te bereiken! Strakker, slanker en meer tevreden dan je was.

De belofte van Easyslim.nu liegt er niet om: Als er na de proefbehandeling niet minimaal 4 cm af is, betaal je niks.

Wil je ook ervaren hoe je met Easyslim.nu afslankt?!

Maak dan nu een afspraak voor een proefbehandeling en intake!

Easyslim.nu Arnhem,

06-414240766

Bruningweg 23

6827 BM Arnhem