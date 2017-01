Toeristische uitgaven Regio Arnhem Nijmegen in een nieuw jasje

Arnhem - RBT KAN, de toeristische marketingorganisatie voor Regio Arnhem Nijmegen, presenteert de regio Arnhem Nijmegen deze week op de Vakantiebeurs in Utrecht binnen het nieuwe Holland Paviljoen. Naast de vele tips voor een dagje uit, weekendje weg en/of citybreak én de vele fiets- en wandelmogelijkheden zullen ook de thema's Hanzesteden en Mondriaan tot Dutch Design worden gepresenteerd. Dit gebeurt middels een compleet nieuw inspirerend toeristisch magazine, TO INSPIRE, als ook een uitgave boordevol praktische info, TO GUIDE.



Vakantiebeurs

Dit jaar is er een nieuwe presentatie van Nederland als vakantiebestemming. In samenwerking met ANWB, VVV Nederland en het land van ANWB wordt een nieuw Holland Paviljoen gepresenteerd.

Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de bezoekers van de Vakantiebeurs van plan is om in het komende jaar een vakantie in Nederland te houden. Een kwart van de bezoekers die naar de Vakantiebeurs komt, zoekt informatie over de bestemmingen in Nederland.



Toeristische uitgaven

TO INSPIRE is een toeristisch lifestyle magazine dat de bezoeker met verrassende en bijzondere verhalen door de regio Arnhem Nijmegen wil gidsen en wil inspireren met een andere blik naar deze prachtige regio te kijken en deze verder te ontdekken. TO GUIDE staat boordevol praktische informatie over de regio. Beide uitgaven zijn bestemd voor zowel verspreiding op de toeristische beurzen in binnen- en buitenland als bij VVV's, verblijfsaccommodaties, musea en attracties.



Regio Arnhem Nijmegen is tijdens de Vakantiebeurs (10 t/m 15 januari 2017) te vinden op het Holland Paviljoen in hal 11, stand F050.