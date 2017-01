Eigen schermhal blijft droom

"We vechten niet meer met echte zwaarden. Het wapen heeft een puntje met een veertje eraan. Dat wordt ingedrukt. Wie het eerste met het puntje de ander aanraakt heeft gescoord."

Door Marnix ten Brinke

ARNHEM - Zwaardvechten, je komt het nog wel eens tegen op televisie of in de film. Stoere mannen die elkaar tot bloedens toe bevechten, soms zelfs totdat de dood erop volgt. Bij schermvereniging Scaramouche uit Arnhem en Duiven gaat het er veel vriendschappelijker aan toe.

"Eigenlijk had ik helemaal niks met zwaardvechten", vertelt voorzitter Jan de Graaf, maar ik ben er ingerold door mijn vrouw. Zij doet het al dertig jaar en met veel succes. Het is al een hele oude sport. Vanaf eind 1800 werd het hier in Arnhem al beoefend. Ik heb wel eens foto's gezien uit de jaren twintig van de vorige eeuw waarop vrouwen met lange jurken aan het schermen zijn." Zelf bestaat Scaramouche ruim zestig jaar en is één van de meest succesvolle schermverenigingen van Nederland. "De verdeling qua jong en oud is ongeveer 50/50. In principe kun je vanaf je achtste lid worden, maar er worden wel eens uitzonderingen gemaakt. Heel erg moeilijk om het te leren is het niet. Zelf was ik ook de vijftig gepasseerd voordat ik voor het eerst ging trainen."

Scaramouche zet als vereniging in op de breedtesport, maar er is wel apart aandacht voor de jonge talenten. "De Olympische Spelen zijn geen doel op zich, maar natuurlijk zie je wel schermers die heel veel talent hebben. In het verleden hebben wij goede schermers voortgebracht en ook voor de toekomst zie ik dat wel gebeuren. Zo zie ik Tristan Tulen in 2020 mogelijk naar de Olympische Spelen gaan. Alle toppertjes van diverse clubs uit Nederland zitten bij elkaar en trainen samen met een speciaal ingehuurde trainer."

www.scaramouche.nl