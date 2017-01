Een compleet vernieuwd theater met lange geschiedenis

"We kregen heel vaak te horen dat mensen de oude ingang aan de Rijnstraat niet konden vinden", vertelt Daphne Storms, productieleider bij Generale Oost dat door een fusie met twee andere organisaties is omgedoopt tot De Nieuwe Oost.

Door Marnix ten Brinke

ARNHEM - "Nu is onze oude achterkant de voorkant geworden. Vlakbij het feestaardvarken. We hopen dat het Bartokplein een mooi groen plein wordt waar we ook een terras kunnen hebben, maar hiervoor zijn we afhankelijk van anderen."

Je ruikt de geur van nieuwigheid nog wanneer je het verbouwde Theater aan de Rijn bezoekt. Aan de achterkant van het theater zit een compleet nieuwe gevel, met een nieuwe ingang. Tijdens de hele maand januari zijn er op zaterdag rondleidingen in het theatergebouw. Naast de nieuwe ingang is er een nieuwe bar en een nieuw trappenhuis met lift. Verder zijn de theaterzalen ook aangepakt. "Dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland is dit mogelijk gemaakt", aldus Rob Daanen, hoofd techniek bij De Nieuwe Oost. "Al zo'n acht jaar is het bedrag van anderhalf miljoen euro gereserveerd geweest." Dat klinkt als een hoop geld en dat is het natuurlijk ook, maar toch konden lang niet alle wensen voor het Theater aan de Rijn werkelijkheid worden. "Dit is een heel mooi begin", zegt Storms. "Maar wie weet wat we in de toekomst nog gaan doen. We zouden heel graag de oude foyer ook willen opknappen en aan onze kantoren is ook nog niks gedaan." Tijdens de verbouwing kwamen heel wat symbolen van vroeger weer terug. Oude schilderingen van bijvoorbeeld de Vrijmetselarij die daar ooit hun loge hadden. Het gebouw stamt tenslotte al uit 1720. "We hebben alles gefotografeerd en gedocumenteerd", zegt Daanen. In de bovenste theaterzaal is nu een mooi uitzicht op het houten spanten dak. Net onder dat dak is een tension grid geplaatst, vrij uniek voor een Nederlandse theaterzaal.

"In de meeste zalen zie je bruggen waar mensen van de techniek overheen kunnen lopen om bijvoorbeeld lampen te plaatsen. In Amerika en Engeland zijn tension grids heel gewoon." Een tension grid is een soort van net, gemaakt van staaldraad. Het is sterk genoeg om voor meerdere personen tegelijkertijd op te lopen. "Wij vinden het ideaal, maar in Nederland vindt men het al snel eng."