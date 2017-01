Win een boek van Arnhemse schrijfster

ARNHEM - Over succes heeft Young Adult schrijfster Nienke Pool niet te klagen. Haar debuut "Falco en de gestolen Stympha's" wordt met vier tot vijf sterren door de Nederlandse recensenten heel goed ontvangen. 'Een heerlijk en spannend avonturenboek voor jong en oud,' is hun lovende oordeel. Tussen de Hungergames en Harry Potter vindt Pool ook in 2017 haar weg naar de jeugdige lezer. Het boek gaat over de eenvoudige Vogeljongen Falco, die zijn geliefde vogels achterna reist als zij door de vijand worden gestolen. Falco en de gestolen Stympha's is losjes gebaseerd op de Griekse mythologie en is geschikt bevonden voor lezers vanaf 12-13 jaar. Stympha's zijn moordvogels die veren hebben die kunnen veranderen in giftige pijlen. Falco is een Vogeljongen en hij noemt zijn Stympha vriend. Vanaf zijn geboorte vliegt zijn Stympha met hem mee als hij op jacht gaat. De vogels beschermen hun dorp. Falco en de gestolen Stympha's van schrijfster Nienke Pool is te verkrijgen bij de boekhandels in Arnhem centrum en bij Intertoys Velp en in The Read Shop in Velp. De Arnhemse Koerier mag drie exemplaren van het boek "Falco en de gestolen Stympha's" weggeven aan haar lezers. Stuur een mailtje met de reden waarom u graag dit boek wilt winnen naar redactie.ak@persgroep.nl of stuur een berichtje via Facebook en maak kans op het boek. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.