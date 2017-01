Hallo tenoren, bassen en sopranen. Zing jij ook graag en heb je wat zangervaring?

Kom dan meezingen bij Zanggroep Exclusief, het gezelligste koor van Arnhem-Zuid!

"Wie zeg je???"

Zanggroep Exclusief!! Wij zijn een enthousiaste groep bestaande uit 20-25 zangeressen en zangers. Wij zingen 3-en 4-stemmige nummers, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de beleving en de presentatie van de nummers. Enkele keren per jaar treden we op om anderen te vermaken en om onszelf scherp te houden. We worden begeleid door een vaste dirigent en pianist.

"Wat zingen jullie dan?"

Ons repertoire bestaat uit pop-muziek en zogenaamde feelgood-music. Diversiteit in de nummers vinden wij belangrijk, zodat we plezier houden in het zingen. Daarom zingen we zowel modern & klassiekers; rustig & uptempo; pop & wereldmuziek. Met Kerst hebben wij een Exclusief repertoire waarmee wij al enkele jaren optredens verzorgen op kerstmarkten en in verzorgingshuizen.

"Goh, leuk!! Ik wil meedoen!!"

Met name bij de tenoren, bassen en sopranen zoeken we uitbreiding. Wij repeteren elke maandagavond in de wijk Rijkerswoerd van 20:00u - 22:00u. De enige voorwaarde is dat je muzikaal bent en in onze groep past. Wil je komen luisteren of meedoen, dan horen we het graag! Meld je aan via onze website: zanggroepexclusief.nl