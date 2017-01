Winters decor bij opening beweegroutes in Park Sonsbeek

ARNHEM - De opening van de beweegroutes vond zondag plaats in een wit Park Sonsbeek. Zo’n 70 hardlopers trokken ondanks de winterse omstandigheden hun sportieve schoenen aan voor de maandelijkse Parkloop. Deze Parkloop stond in het teken van de feestelijke opening van de gemarkeerde beweegroutes.

Route bord met drie beweegroutes

Gerrie Elfrink (sportwethouder Arnhem), Bram Som, (Europees Kampioen 800 meter - 2006), Jan Markink (gedeputeerde Sport Provincie Gelderland) en Jos van den Mosselaar (directeur Watermuseum) onthulden voor de start een routebord met de drie beweegroutes. Op het bord staan de routes van 3 (groen), 2 (blauw) en 1 (oranje) kilometer aangegeven. Vervolgens gaf Bram Som samen met Jan Markink het startschot voor de 13e editie van de maandelijkse Parklopen. Dat was het teken voor de lopers en wandelaars om de soms nog wat gladde paden op de route te trotseren. Ook atleet Som, wethouder Elfrink en gedeputeerde Markink deden enthousiast mee en liepen een ronde. Bram Som was als eerste loper ook weer aan de finish.

Arnhemse parken als sportparken

Gerrie Elfrink, wethouder sport gemeente Arnhem gaf in zijn korte toespraak aan dat sporten in de openbare ruimte steeds meer in populariteit toeneemt: ‘Onze prachtige Arnhemse parken nodigen echt uit tot bewegen. Volgens mij behoren onze parken, Sonsbeek voorop - tot de mooiste sportparken van Nederland. Als er een initiatief is om dat verder in te richten met goede beweegroutes dan ondersteunen we dat natuurlijk van harte. Jan Markink – gedeputeerde Sport Provincie Gelderland - vulde aan: ‘Gelderland is een echte sportprovincie. De gevarieerde natuur, parken, pleinen en stedelijke buitenruimte in Gelderland bieden buitensporters veel mogelijkheden en uitdagingen om sportief bezig te zijn.’ Markink noemt Parklopen als een goed voorbeeld van het leggen van verbindingen: ‘Door routes aan te leggen in dit monumentale stadspark en daar regelmatig gratis toegankelijke evenementen op te organiseren, is er een aantrekkelijke inrichting van de buitenruimte tot stand gebracht.’

Parklopen: meer dan alleen routes

De opening van de routes was de laatste stap om Arnhemmers de mogelijkheid te geven om meer en vaker in beweging te komen in Park Sonsbeek. Onder de vlag van Parklopen zijn er afgelopen jaar routes gerealiseerd, is er elke eerste zondag van de maand een maandelijks laagdrempelige Parkloop en is er actieve website en Facebook community. De eerstvolgende Parkloop is op zondag 5 februari. Deelname is gratis. Voor meer informatie en aanmelden: www.parklopen.nl/parksonsbeek