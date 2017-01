GroenLinks Arnhem trapt campagne af voor de Tweede Kamerverkiezingen

Arnhem - Tijd voor verandering: kies voor hoop, vernieuwing en eerlijke kansen

voor iedereen

Zaterdag 7 januari startte GroenLinks Arnhem de campagne voor de Tweede

Kamerverkiezingen van 15 maart aanstaande. Enthousiaste vrijwilligers

gingen in de besneeuwde Spijkerbuurt langs de deuren om met mensen in

gesprek te gaan over de komende verkiezingen. Campagneleider Wierín

Moerlie: 'Voor iedere Arnhemmer willen wij GroenLinks een gezicht en een

luisterend oor gaan geven in deze campagne! Vandaag zijn we

huis-aan-huis het gesprek aangegaan met veel bewoners van het

Spijkerkwartier en we merken dat dit erg gewaardeerd wordt. Wij leren

hierdoor de bewoners beter kennen en zij ons. Door zo veel mogelijk

mensen bij deze beweging te betrekken, maken we de politiek weer van

iedereen.'

Woensdag 15 maart 2017 bepaalt Nederland de koers voor de komende jaren.

GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en

iedereen erbij hoort. Een samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk

bestaan kan opbouwen. En natuurlijk een samenleving waarin we de wereld

schoon achterlaten voor onze kinderen. In heel Nederland gingen

GroenLinks-afdelingen afgelopen zaterdag langs de deuren. Met steeds

meer vrijwilligers en sympathisanten. Groenlinks zit in dit lift, ook in

Arnhem zijn er de afgelopen maanden veel nieuwe leden en vrijwilligers

bij gekomen.

Wil je ook meedoen voor verandering?

Werk mee aan een mooiere wereld en ondersteun GroenLinks. Samen maken we

verandering mogelijk. Doe daarom mee met onze campagne! Aanmelden is

eenvoudig. Ga naar www.groenlinks.nl/doemee en we nemen contact met je

op. U kunt ook een e-mail sturen naar campagne@groenlinksarnhem.nl.

Ontmoet de lijsttrekker van GroenLinks

Jesse Klaver in levende lijve ontmoeten kan op vrijdag 13 januari in

Nijmegen. Kom ook naar de gratis Meet Up met Jesse. Meld je wel van te

voren even aan via: https://steun.groenlinks.nl/page/s/meetup_nijmegen