World Living Statues festival trekt John Eicke aan als International artistic Leader

World Living Statues festival trekt John Eicke uit Berlijn aan als International artistic Leader.

Tweemaal werd hij wereldkampioen tijdens het World Living Statues Festival in Arnhem. Unaniem gekozen door publiek en jury. Sindsdien is John Eicke wereldwijd een veel gevraagd artiest op vele festivals. Van Canada tot China, Eicke vliegt met zijn 3 living doll acts de hele wereld over.



Daarom is bestuur en organisatie van het World Living Statues festival ook zeer vereerd dat Eicke het Artistic Leadership Worldwide op zich gaat nemen. Het World Living Statues festival is nog steeds het enige echte grote festival voor Levende standbeelden. Inmiddels ontstaan er net als in Nederland meerdere vergelijkbare festivals. Eicke wil internationale samenwerking en wil de kwaliteit van de kunstvorm wereldwijd ook beter maken.



Het World Living statues festival 2017 in Arnhem en Ede krijgt vele nieuwe impulsen. Een volledig nieuw team onder de zakelijke leiding van Founder Robin Hagen gaat het festival vormgeven. Yvon Hollander, die artistiek leider was, blijft zeer betrokken bij het festival als artistiek adviseur en zal haar focus met name op Nederland richten. Intensief gaat ze samenwerken met Evelien Beuman van Living Sculptures Nijmegen. Ook zij is bij het team gehaald om te zorgen voor meer variëteit en kwaliteit. Tukkers Connexxion met Roy en Godelieve Tukkers, internationaal zijn ze befaamd en bekend als 1 van de beste straattheater living statue act ter wereld. Ook zij zijn aan het team toegevoegd. En tot slot Bertil Meyer, bekend als professional living statue, maar met name als organisator van Borne op zijn best. Hij gaat zich intensief met nationale samenwerking festivals en amateur en Kidsstatues bemoeien.



Kortom: een geweldig nieuw team dat volledig vanuit en rondom de kunstvorm living statues is opgebouwd.



John Eicke is donderdag 12 en vrijdag 13 januari 2017 in Arnhem om het festival verder uit te werken met het totale team. Graag geeft hij in interviews meer informatie over zijn visie en de toekomst van World Living statues.

Interesse voor een interview?

Bel Karin Terwisse: 06-22601595

Data evenementen World Living Statues festival 2017:

11 juni NK Living Statues Valkenburg

29 september Statues by Night Ede

30 sept Statues by Night Arnhem

1 okt World Living statues festival Arnhem, wereldkampioenschap

www.worldlivingstatues.nl