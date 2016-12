Arnhemse luchtvaartclub herstelt oud gebruik in ere

ARNHEM - De traditionele jaarafsluiting voor de Arnhemse luchtvaartclub (ALC) is de boerenkooldag. Traditioneel staat deze in het teken van gezellig samen bouwen, als het weer het toelaat vliegen en ter afsluiting een gezamenlijke maaltijd.

Ook dit jaar genoten de leden van de ALC van hun jaarlijkse afsluiting. Voor een aantal nieuwe leden was het de eerste keer, anderen hebben tientallen jaren ervaring. In deze mengeling van ervaring en enthousiasme is er gewerkt aan modelvliegtuigen voor het komende vliegseizoen. Ideeën zijn uitgewisseld, de helpende hand is toegestoken en een enkeling waagde het er op, ondanks de redelijk laaghangende bewolking, om toch nog even te gaan vliegen op de Roosendaalse hei.

Als er nieuwe modellen klaar zijn kriebelt het toch om ze even te gaan proberen. Vroeg in de middag zat het wolkendek zeker nog op ruim 200 meter, maar al snel was duidelijk dat deze langzaam aan het zakken was. Omdat de vereniging veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, is er besloten niet te starten tot aan het punt van matig zicht, maar hier duidelijk onder te blijven. Dat nam niet weg dat bleek dat de nieuwe modellen prima vlogen en ondanks de afwezigheid van thermiek toch nog prima op hoogte bleven.

Voldaan werd er aan het einde van de middag ingepakt en de weg naar het clublokaal hervonden. Daar werd een oud gebruik in ere hersteld. Hoewel de boerenkooldag niet voor niets zo heet was de vereniging de laatste jaren ook een aantal keer op bezoek geweest bij de lokale middenstand voor het avondeten. Echter dit jaar werd er weer een heerlijk bord dampende boerenkool met worst geserveerd. Met de nodige verhalen werd aan het dessert begonnen en besloten dat de foto’s beschikbaar gesteld zouden worden op de site van de vereniging (www.arnhemseluchtvaartclub.nl).

De boerenkool kon de komende jaren zo maar eens een blijvertje blijken en voldaan gingen de leden dan ook weer naar huis.