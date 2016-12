zeldzame pruikzwam gespot in renkums beekdal

RENKUM - Misschien hebt u hem gezien.. als u vanaf het Informatiecentrum Renkums Beekdal naar de Bennekomse weg loopt, vindt u vrijwel meteen aan u linkerhand op een beukenboom, op zo'n twee meter hoogte, een zeldzame Pruikzwam. Er zijn dit jaar maar 24 Pruikenzwammen gevonden in heel Nederland.

Bedreigde soort

De Pruikzwam (Hericium erinaceus; RL: Bedreigd) was Paddenstoel van het jaar 2016 . Er zijn zo'n 24 Pruikenzwammen gesignaleerd in Nederland, één daarvan dus in ons eigen Beekdal.

Fotogeniek

De Pruikzwam is na de met de "rood met witte stippen"-paddenstoel, de Vliegenzwam, misschien wel de meest fotogenieke paddenstoel van Nederland. Er waren dit jaar 24 verschillende Pruikzwammen. Alle zwammen zijn gevonden op beukenhout.

24 dit jaar

Elk jaar worden er tussen de 10 en 40 Pruikzwammen worden waargenomen in Nederland. De 24 Pruikzwammen die dit jaar gevonden zijn waren te vinden in Gelderland, Brabant en in de Zuid- en Noord-Hollandse duinen, de Utrechtse heuvelrug, het westelijk deel van Noord-Brabant en de Hollandse binnenduinrand.

Pruikzwammen kunnen diverse kleuren hebben, van lichtroze tot melkwit zoals de Renkumse pruikzwam. Wilt u hem nog bewonderen? Dan moet u wel snel zijn. De beekdal pruikzwam is helaas al aan het verwelken.