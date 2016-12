ISK haalt 1324,25 euro op voor Unicef

ARNHEM - De leerlingen van de Internationale Schakel Klas, op de hoofdlocatie van Vmbo 't Venster in Arnhem hebben de afgelopen drie dagen 1324,25 euro ingezameld voor het goede doel.

De leerlingen van de ISK zijn nieuw in Nederland en komen op dit moment veelal uit Syrië en Eritrea. Ze kwamen zelf met het idee om door middel van verschillende activiteiten, geld op te halen met als goede doel Unicef. Unicef is in deze landen duidelijk zichtbaar aanwezig volgens hen, en daarom is het fijn om vanuit Nederland iets te kunnen bijdragen aan het land van herkomst.

De leerlingen hebben eten gekookt, creatieve cadeautjes geknutseld, een sponsorloop gerend en een markt georganiseerd. Dit alles leverde het prachtig bedrag op.