Studenten Rijn IJssel Zorg halen ruim 5.000 euro op voor Serious Request

ARNHEM - Dankzij een sfeervolle kerstmarkt, een beautymiddag bij Liemerije in Zevenaar én activiteiten zoals bingo, optredens, spelletjes in een verzorgingshuis van Pleyade hebben studenten en medewerkers van Rijn IJssel Zorg woensdag 21 december 5036,03 euro opgehaald voor 3FM Serious Request.