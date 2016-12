Vrijwilliger worden bij Archeo Hotspot Arnhem?

Heeft u altijd al archeoloog willen worden? Leert en vertelt u graag over de geschiedenis van Arnhem en omstreken? Kom dan vrijwilligerswerk doen in de ArcheoHotspot van Arnhem in het Erfgoedcentrum Rozet. Hier werken vrijwilligers, publiek en professionals met archeologisch materiaal. Daarnaast is er informatie te verkrijgen over archeologie in het algemeen en van Arnhem en omgeving in het bijzonder. De ArcheoHotspot maakt archeologie voor iedereen tastbaar en persoonlijk.

Als vrijwilliger bij de ArcheoHotspot Arnhem bent u onmisbaar voor de organisatie. Als gastheer/vrouw ontvangt u de bezoekers, beantwoordt u vragen of verwijst ze door naar de juiste persoon. Heeft u affiniteit of kennis van archeologie? Dan kunt u ook assisteren bij de vondstverwerking en educatieve activiteiten voor allerlei doelgroepen. Overlap tussen deze functies is mogelijk, maar geen vereiste. Daarnaast is het mogelijk om kennis van archeologie op te doen.

Als vrijwilliger gaat u aan de slag met echt archeologisch onderzoek. U bent altijd op de hoogte van opgravingen en onderzoek in Arnhem en omstreken. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om (door) te leren over archeologie. U leert tijdens de dagelijkse werkzaamheden (door) over archeologie, krijgt cursussen aangeboden en er is alle ruimte om te leren op uw eigen tempo. Lize Noorda, L.Noorda@rozet.nl, hoort graag van u!