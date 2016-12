ARNHEM - Recentelijk heeft Klaassen Groep een langjarige huurovereenkomst gesloten voor haar nieuwe kantoor van ca. 1.100 m² aan de Meander 601. Eind dit jaar neemt Klaassen Groep haar intrek in de nieuwe locatie. Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis, adviseerde de verhuurder, Hanseatische Immobilienfonds Holland XII GmbH & Co. KG, collegiaal met DTZ.