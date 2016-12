Duizend kinderwensen over liefde en vrede op aarde

Arnhem - De vier Arnhemse Basisscholen 't Panorama, De Sterrenkring, Arnhemse Montessorischool & De Binnenstadschool werden op maandag 19 en dinsdag 20 december per paardentram door de Binnenstad van Arnhem gereden om hun wensen voor een ander in de bomen te hangen.

Alle kinderen hebben een wens voor een ander in eigen stijl en eigen bewoording op een wensschijfje geschreven. Duizend wensen over vrede, respect en vriendschap sieren de bomen in de Binnenstad van Arnhem. Het zijn aandoenlijk wensen, vanuit kinderperspectief die passen binnen deze tijd van het jaar.

De kinderen hebben hiermee het goede voorbeeld gegeven waarna de rest van Arnhem kan en mag volgen.

Bij Jansplaats Schaatsplaats zijn wensschijfjes verkrijgbaar.

Het project 1.000 kinderwensen is een idee van Willem Jakobs, initiatiefnemer van de grove dennen in de binnenstad tijdens Winter Arnhem. Door contact te leggen met 4 basisscholen ontstond een nieuwe mooi project als versiering voor de grove dennen in de stad. De scholen waren gelijk enthousiast en zijn aan het knutselen geslagen. Dankzij de genereuze hulp Parkeergarage Velperplein (Rejoko beheer), de onvermoeibare Winter Arnhem vrijwilligers en de Belfjor Paardentram hangen alle wensen in de bomen.