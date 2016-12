exclusief concert van de 3js in doorwerth

Op zaterdag 18 maart staan de 3JS met live band in Fletcher Hotel-Restaurant Doorwerth-Arnhem!

Met 8 albums op hun naam én een nieuw album op de planning voor zomer 2017 is één ding zeker: het Nederpop trio de 3JS gaat als een speer!

Deze Volendamse formatie is bovendien geen vreemde voor Fletcher Events. Zo hebben ze in 2015 en 2016 al in verschillende Fletcher Hotels voor uitverkochte zalen gestaan. Tijdens het unieke concert op zaterdag 18 maart gaan de 3JS niet alleen hits, maar ook covers ten gehore brengen.

Mis dit exclusieve concert niet en bestel nu je tickets of arrangement met diner op www.fletcherevents.nl, reserveer ze via Fletcher Hotel-Restaurant Doorwerth-Arnhem 0317 319 010 of stuur een e-mail naar info@hoteldoorwerth.nl