Op 16 januari 2017 presenteren de Arnhemse Meisjes in samenwerking met Generale Oost (onderdeel van De Nieuwe Oost) de vierde editie van Dance Flavours Performance Night: een avond met werk van verschillende hedendaagse dansmakers, die zich in verschillende stadia van het creatieproces bevinden, van 'work in progress' tot herneming.



Programma highlights

When we cried confetti.

When we cried confetti. is een rollercoaster van feest naar feest. Een viering van het leven waarin de angst om vergeten te worden de boventoon dreigt te voeren.

Choreografie en uitvoering: Moreen Beentjes, Lisa Feij, Suzan Hoogbergen, Sjifra IJpma en Roma Koolen



NOCTURNE

NOCTURNE is een onderzoek naar de onvermijdelijkheid van muziek en beweging. Een samenspel waarin danseres Anni Kaila en violist Yoonhee Lee een droomlandschap creëren.

Choreografie: Anni Kaila

Uitvoering: Anni Kaila (dans) en Yoonhee Lee (viool)



Gender Fuck[er]

Het stuk bevraagt de rol en perceptie van de mannelijke blik op de vrouw, en haalt het uit de traditionele situatie door de vrouw in een man te veranderen en andersom.

Choreografie: Keren Rosenberg & Graham Adey

Uitvoering: Keren Rosenberg