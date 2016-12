Cheeta-zesling voor het eerst zichtbaar voor bezoekers

Zes welpen maken onder toeziend oog van hun waakzame moeder voor het eerst kennis met het grote buitenverblijf voor de schermen van Burgers' Safari



Dinsdag 20 december 2016 maken zes cheeta-welpen van bijna veertien weken oud voor het eerst kennis met het grote buitenverblijf voor de schermen van Burgers' Safari. De zesling werd op woensdag 14 september 2016 in het Arnhemse dierenpark geboren. De geboorte van zes welpen in één nest is vrij uitzonderlijk, al bestond het eerste nest van dit vrouwtje ook al uit een zesling. De coördinator van het Europese fokprogramma voor cheeta's geeft namelijk aan dat in slechts vijf procent van alle cheetageboortes in Europese dierentuinen een nest uit minimaal zes welpen bestaat. Nadat de zesling tot tweemaal toe preventief is geënt tegen katten- en niesziekte en is ontwormd is de tijd aangebroken om kennis te maken met het verblijf voor de schermen. Tot dit moment verbleven de welpen met hun moeder in alle rust in een verblijf achter de schermen. Naar schatting over twee jaar zullen alle jongen naar collega-dierenparken in Europa afreizen om een waardevolle bijdrage aan het Europese fokprogramma te leveren.



Vruchtbare moeder

De moeder is op 1 maart 2010 in Burgers' Zoo geboren, terwijl de vader op 21 maart 2011 in Salzburg (Oostenrijk) ter wereld kwam. Op 19 maart 2013 kwam hij in het kader van het Europese fokprogramma naar Arnhem. De zesling betreft het tweede nest van het relatief jonge vrouwtje. Ook haar eerste nest leverde direct zes welpen op. Zeslingen komen niet zo vaak voor: normaliter krijgen cheeta's twee tot vijf jongen, waarbij drie of vier het meest voorkomt.



Preventieve medische behandeling

Donderdag 20 oktober 2016 heeft de dierenarts tijdens de eerste preventieve enting tegen katten- en niesziekte en ontworming de gelegenheid ten bate genomen om het geslacht van alle jongen te bepalen. Het blijkt om twee mannetjes en vier vrouwtjes te gaan. Van elk dier zijn individueel foto's gemaakt om elk individu van de andere welpen te kunnen onderscheiden. Ook zijn er haren verzameld van elke welp om DNA-onderzoek te kunnen verrichten. Na circa zes weken is de enting en ontworming herhaald, zodat de jonge dieren preventief beschermd zijn.