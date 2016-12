Succesvol en veelzijdig evenementenjaar voor Industriepark Kleefse Waard.

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) heeft afgelopen jaar vele diverse evenementen mogen verwelkomen; van dinnershows tot internationaal congressen en van modeshows tot openingen van studiejaren. De ruim 110 evenementen stonden allemaal in relatie tot thema's waar het park voor staat: innovatie, energie- en milieutechnologie (EMT), duurzaamheid en onderwijs.

Met de komst van de Energiedialoog, het landelijke afsluitingscongres op initiatief van Minister Kamp en ambassadeur André Kuipers, weten ook partijen uit het westen van Nederland IPKW in Arnhem te vinden. Op deze dag werden de 300 bezoekers bijgepraat over de dialoog, die in een half jaar tijd is gehouden in heel Nederland, over de toekomst van energie. Minister Kamp en André Kuipers gaven hun visie over deze dialogen en keken vooruit naar de toekomst.

Ook het onderwijs weet IPKW steeds beter te vinden. Niet alleen voor evenementen maar ook in de samenwerking met bedrijven op het terrein en met IPKW als campus waar het onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. Zo vond de opening van het studiejaar van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) plaats op IPKW. De eventhal werd hiervoor getransformeerd tot arena waar onderwijs en het bedrijfsleven samen kennis en visies deelden.

Tevens was dit jaar gemeente Arnhem gastheer van het landelijke VOC symposium met als thema 'Duurzaam Openbaar Vervoer'. Samen met de Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten (VOC) en het op IPKW gevestigde Clean Mobility Center werd er een congres georganiseerd. Internationale sprekers op het gebied van duurzaam openbaar vervoer deelden hun kennis met de ruim 300 bezoekers uit heel Nederland en daarbuiten.

Met deze en andere evenementen is het voor IPKW een inspirerend jaar geweest dat laat zien dat IPKW als evenementenlocatie bestaansrecht heeft. Met de aanstaande ontwikkelingen zal IPKW zich verder ontwikkelen als dé plek voor evenementen met thema's duurzaamheid, EMT, innovatie en onderwijs.