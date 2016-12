Tweede editie kerstmarkt groots succes!

Bezoekers van Arnhemse binnenstad ervaren enorme drukte

Alvorens het startschot spreekwoordelijk klonk, liep de Arnhemse binnenstad vol met gezinnen, koopjesjagers en kerstmarkt enthousiastelingen. Vroeg in de middag stonden er files voor alle parkeergarages en zelfs de markt, dat geen officiële parkeerplaatst meer is, werd uiteindelijk toch daarvoor gebruikt.

Naast de bijna 200 kramen die grotendeels door de ondernemers van Arnhem werden gevuld, brachten vele kerstacts het bijzonde kerstgevoel met zich mee. Bezoekers konden een rondje maken met de kerstman in de arreslee, op de foto met de levende kersbomen en vrolijke meisjes in cadeaupakken. Winterse feëen en magische witte paarden torenden hoog boven de grote mensenmassa uit.

Ook aan de jonge kerstliefhebbers was gedacht. Zo konden ze op de foto met Olaf en Elsa van Frozen, een bezoekje brengen aan de levende kerststal op het Brouwersplein of een rondje schaasten op de ijsbaan midden in het centrum. Wie dan nog niet in de kerstsfeer was gekomen, kon luisteren naar de vele kerstkoren, trompetensembels en de Arnhem Band.

De ondernemers van de binnenstad kijken terug op een zeer geslaagde 2e editie. Linda Hundersmarck (Holliday Inn Express Arnhem) is blij met alle enthousisate reacties van bezoekers, ondernemers en standhouders en kijkt al uit naar volgend jaar, waar de 3e editie weer een beetje groter mag worden.

Rene Kraaijenbrink (Wilke tabak en organisator in de Koningstraat) maakt de vergelijking met het aantal bezoekers tijdens Koningsdag. Ondanks de drukte werd de kerstmarkt geprezen om zijn gezellige en fijne sfeer.

De grootste kerstmarkt van het Oosten is onderdeel van Winter Arnhem. Winter Arnhem is een samenwerkingsverband tussen Platform Binnenstad Arnhem (PBA), gemeente Arnhem, UIT in Arnhem en alle verschillende evenementenaanbieders gefinancierd door Ondernemersfonds Arnhem, gemeente Arnhem en PBA.

Foto Eva Broekema