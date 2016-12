Start to Run in Arnhem Schuytgraaf

Lekker leren lopen!

Steeds meer mensen gaan hardlopen. Veel mensen vinden de eerste stappen erg moeilijk. DE LOPER begrijpt dat en helpt je graag. Maandag 8 januari begint de nieuwe Start to Run bij DE LOPER in Arnhem. Het Start to Run programma wordt aangeboden in samenwerking met Atletiekunie. Gedurende 7 weken leert iedereen lekker lopen en na die zeven weken kan men al zo'n drie kilometer aan één stuk lopen.

Iedereen kan lopen, maar de beginnende loper heeft af en toe even een duwtje in de rug nodig om het juiste ritme te vinden. De trainers van DE LOPER zorgen dat juist de eerste stappen op een verantwoorde manier worden gezet. Wees welkom in een gezellige ambiance in Arnhem Schuytgraaf. De kosten bedragen € 49,50 incl. functioneel hardloopshirt, Starttorun Run magazine en nog veel meer. Het is zelfs mogelijk om de huiswerklessen op je MP3 speler af te spelen. Start to Run is al jaren dé manier voor beginnende lopers om daadwerkelijk de stap richting loopsport te zetten. Op laagdrempelige manier maakt de sporter kennis met het lopen in zijn eigen omgeving. Schrijf je nu in op www.yakultstarttorun.nl of bel voor meer info Henk Bruggeman (06 41 818 592).



Fotografie: Atletiekunie