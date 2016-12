Roze oudere? Auditeer bij Introdans!

Op woensdag 18 januari 2017 is er een auditie bij Introdans. Voor het choreografieproject Cast zoeken Introdans en SWOA acht roze deelnemers (LHBT) van 60 jaar en ouder. Danservaring is niet vereist. Cast is een choreografieproject met als doel de zichtbaarheid van de roze oudere in de maatschappij en de ouderenzorg te vergroten. Choreograaf Adriaan Luteijn maakt met deze acht dansers een korte choreografie tijdens een intensieve werkweek. Hij gaat vooral op zoek naar inspiratiebronnen van de deelnemers, hun levensverhalen, maar ook van LHBT-kunstenaars. Een preview van het project wordt gepresenteerd op zaterdag 11 maart tijdens het festival DansTREK in Stadstheater Arnhem.

Informatie en aanmelden

Heb je interesse? Kom dan naar de auditie op woensdag 18 januari om 19.30 uur bij Introdans, Vijfzinnenstraat 82, 6811 LN Arnhem. Aanmelden kan onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd en eventuele bijzonderheden bij Annemieke Vervoort, (026) 351 21 11, annemieke.vervoort@introdans.nl.

(De studio's van Introdans zijn niet gelijkvloers en er is geen lift. Mocht dit bezwaarlijk zijn, geef het aan, dan wordt er naar een alternatieve ruimte gezocht).

Kijk op www.introdans.nl voor meer informatie.



Achtergrondinformatie

INTRODANS BEWEEGT JE

Introdans geeft op een creatieve, verrassende wijze een eigentijdse invulling aan ballet. Wervelend, de zwaartekracht tartend, neemt Introdans iedereen mee in de totaalbeleving van dans: vol passie en met internationale klasse.

Introdans gelooft dat de taal van dans zó universeel is dat dit hele generaties bindt en in beweging brengt. Dit doet Introdans door aansluiting te houden met een breed publiek en met hen actief de verbinding aan te gaan. De voorstellingen worden gedanst voor jong & oud(er) en er zijn activiteiten en projecten voor heel veel verschillende doelgroepen. Want Introdans beweegt je.

introdans.nl

SWOA

Wel zijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk vindt geeft energie en balans in je leven. SWOA stimuleert mensen te ontdekken wat ze nog wél kunnen en hun talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk uit het leven halen. Dát is waar SWOA voor staat. Mensen kloppen om verschillende redenen bij SWOA aan. Minder alleen zijn, meer bewegen, andere mensen leren kennen, naar buiten kunnen, uitstapjes maken, zich nuttig maken voor de samenleving, creatief bezig zijn en meer in evenwicht komen.

www.swoa.nl



Foto: Hans Gerritsen