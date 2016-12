Hardlopen bij Physique

Heb je altijd al willen hardlopen, maar weet je niet hoe je moet beginnen? Op dinsdag 3 januari start Physique samen met DE LOPER, een club van 300 actieve hardlopers in de regio Arnhem) een 12-weekse training met als gemeenschappelijk doel, deelname aan de 5 kilometer van Rondje Nederland op zondag 19 maart in het Openluchtmuseum in Arnhem. Je traint één keer per week (dinsdag van 19:30 – 21:00 uur) in groepsverband onder begeleiding van een ervaren hardlooptrainer van DE LOPER. Bovendien krijg je huiswerktrainingen om minimaal één keer per week zelf te trainen.

In deze trainingen wordt veel aandacht besteed aan de techniek van het hardlopen om ontspannen te kunnen hardlopen. De trainingen kosten, inclusief testloop, deelname aan Rondje Nederland en begeleiding tijdens de wedstrijd € 75,-. Je kent je aanmelden bij www.inschrijven,nl (kies in de kalender 3 januari, Run to start).